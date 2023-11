Caetano Veloso e Angela Ro Ro recriam foto de 'beijo' de 1978 em show no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os cantores Caetano Veloso e Angela Ro Ro recriaram em show no Rio de Janeiro a foto icônica em que os dois aparecem encostando as línguas nos anos 1970. A cena aconteceu no último sábado (11), durante show do tropicalista em celebração de seu álbum "Transa".

Segundo o site New Mag, eles se "beijaram" quando se cumprimentaram no palco da Arena do Jockey, na Gávea, onde aconteceu a apresentação. Uma imagem da cena, compartilhada pelo próprio Caetano no Instagram, remete ao clique da fotógrafa Thereza Eugênia, conhecida pelos retratos de estrelas da MPB nos anos 1970 e 1980.

A foto original de Eugênia foi feita em 1978, na festa de lançamento do disco "Álibi", de Maria Bethânia, segundo a própria fotógrafa disse no Instagram. Caetano e Ro Ro aparecem na imagem roçando as línguas ao lado do poeta Waly Salomão, que morreu em 2003.

"Agora, nós vamos ter uma coisa que não pudemos ter quando fizemos o então único show de 'Transa', que a chuva quase destruiu", disse Caetano, segundo o New Mag. "Isso, acho, é um sinal de sorte porque, naquela altura, convidei uma pessoa que participou da gravação do disco em Londres e ela não pôde vir porque tinha show em Belém do Pará, mas hoje está aqui. A única presença feminina neste espetáculo, Angela Ro Ro."

Caetano se referiu ao festival Doce Maravilha, idealizado por Nelson Motta, que marcou o primeiro show em celebração do clássico álbum de 1972, no último mês de agosto. Na ocasião, uma tempestade atrasou e quase cancelou a apresentação, que aconteceu na Marina da Glória, no Rio, mesmo debaixo de chuva.

Por causa das condições climáticas, o artista marcou mais quatro apresentações de "Transa", sendo duas no Rio este fim de semana e outras duas em São Paulo. Na capital paulista, os shows acontecem nos dias 25 e 27 deste mês, no Espaço Unimed.

Lançado em 1972, "Transa" foi feito enquanto Caetano estava no exílio em Londres, após ser expulso do Brasil pela ditadura militar junto com o parceiro Gilberto Gil. Foi o segundo álbum lançado pelo tropicalista em seu período na Europa.

Assim como no show de agosto, Caetano tem a companhia no palco dos músicos remanescentes que tocaram nas gravações de "Transa". São eles Jards Macalé, que dirigiu o álbum, e os percussionistas Tutty Moreno e Áureo de Souza, além de Ro Ro, que tocou gaita na faixa "Nostalgia". O baixista Moacyr Albuquerque morreu em 2000.

O tropicalista também encaixa músicas que não estão em "Transa", mas foram lançadas no mesmo período do disco --como "Araçá Azul" e "London, London". Faixas do álbum, como "You Don't Know Me", "Nine Out of Ten" e "Mora na Filosofia" devem constar no repertório.