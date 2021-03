Caetano Veloso cobra R$ 94 mil de Alexandre Frota por indenização não paga

Procurada, a assessoria de Frota diz que o político ainda não foi citado, mas que os advogados dele vão recorrer do valor cobrado pelo músico. "Vai muito além do que a ação permite." A assessoria também informou que o político buscou um acordo sobre a quantia, sem sucesso.

Segundo a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Rio, como Frota perdeu o prazo para recorrer da sentença, os advogados de Caetano Veloso entraram com a petição apresentando a cobrança com o valor atualizado.

Entre outras coisas, o político acusou Veloso de pedofilia, ao relembrar o início do relacionamento de Caetano com sua mulher Paula Lavigne, 51, quando a produtora cultural tinha 13 anos.

Na ocasião, Frota foi condenado pela Justiça do Rio a pagar R$ 60 mil, quantia corrigida monetariamente e acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação, por ofensas feitas ao artista no Twitter.

