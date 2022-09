Caetano e Bethânia lembram aniversário da mãe Dona Canô

No Twitter, vários internautas lembraram da mãe de Caetano e Bethânia. "Vou descartar quem não rezou a novena de Dona Canô. A mulher que nos presenteou com Maria Bethânia e Caetano Veloso. Dona Canô completaria 115 anos hoje", escreveu uma internauta.

Maria Bethânia compartilhou um vídeo no Instagram de uma reportagem especial sobre a morte da mãe, a quem chamou carinhosamente de "Canozinha" na legenda, lembrando que ela faria 115 anos. "Quem não rezou a novena de dona Canô", escreveu Betânia. "Hoje é dia de festa no céu! Hoje é dia de festa nos nossos corações", completou

"Sempre juntos, sentados à mesma cabeceira da mesa, nunca brigando, eram admirados pelos santamarenses. Sem a sabedoria dela (e sua alegria) nós, seus filhos, não seríamos o que conseguimos nos tornar. Celebro com saudade, mas com alegria sua lembrança", escreveu o cantor.

Caetano compartilhou várias fotos com a mãe no Instagram lembrando que hoje é aniversário de nascimento da matriarca da família Veloso. Na legenda das fotos, o cantor disse que a mãe viveu lúcida até os 105 anos, que era uma mulher excepcional e, junto do seu pai, formou um casal único em sua cidade, Santo Amaro da Purificação (BA) -onde era mais importante que os filhos famosos e recebia homenagens dos moradores da cidade no dia do aniversário.

