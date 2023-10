Cacau Show prepara novo hotel inspirado em chocolate no interior de São Paulo

Sem anúncio oficial, o CEO da companhia de chocolates, Alexandre Costa, compartilhou vídeo nas redes sociais em que mostra reformas em uma propriedade na região, cuja descrição bate com antigo Vacance Hotel, leiloado no ano passado por R$ 26 milhões.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecida pelo chocolate, a Cacau Show prepara o lançamento do segundo hotel da empresa, agora em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.