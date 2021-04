Cacau Protásio recebe alta após 13 dias internada com pancreatite

"Eu quero agradecer muito também a toda essa equipe nota mil do Hospital Samaritano e Hospital, a médica de plantão que com sua dedicação e muita paciência com todos ali nos aliviou da dor, toda equipe da madrugada. Eu quero agradecer a todos sem exceção, foram 13 dias de muito amor e cuidado!", escreveu a atriz.

A atriz compartilhou uma foto em uma cadeira de rodas ao lado de duas enfermeiras no Instagram. Ao lado da foto, ela escreveu um texto agradecendo o carinho e cuidado que recebeu de todos os funcionários do hospital nos dias que ficou internada.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após 13 dias internada por complicações de uma pancreatite, a atriz Cacau Protásio, 45, do Vai que Cola, da Multishow, recebeu alta médica do Hospital Samaritano Vitória, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, nesta sexta (16).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.