Buddy Valastro detalha acidente sofrido no boliche

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Finalmente, o confeiteiro Buddy Valastro, 43, estrela do reality americano Cake Boss, deu mais detalhes sobre o acidente que ele sofreu durante um jogo de boliche. Ao programa Today Show, contou que teve uma perfuração séria na mão que causou um susto tremendo.

"A máquina estava presa e eu fui atrás para consertar a máquina. Eu virei minha cabeça por um segundo, e minha mão direita ficou presa entre um garfo. E então essa outra haste que passa pelo garfo perfurou meu dedo médio e meu dedo anelar. E não era um objeto pontiagudo. Foi direto, apenas estourou metade da minha mão", contou ele.

De acordo com ele, o que se viu desse momento em diante foi muito sangue. "Havia sangue por toda parte. Eu estava preso. A máquina estava indo e voltando. Mas algo me disse para ficar calmo", contou o apresentador que revelou que teve essa atitude para não assustar os filhos, a quem pediu para que o tirasse daquele lugar.

Com a ajuda do irmão de Valastro, um bombeiro, os filhos cortaram a barra de metal com uma serra para soltar a mão do padeiro. "As orações e o apoio de todo o mundo me fizeram sentir muito especial. Isso me dá vontade de lutar para ficar melhor para eles. Isso me faz querer ser o homem que eu era", concluiu.

O padeiro revelava no dia 23 de setembro ter sofrido um "acidente terrível" há alguns dias. O confeiteiro norte-americano publicou uma foto no seu perfil no Instagram em que aparecia em uma cama de hospital e com um dos braços enfaixado.

Na legenda, ele escreveu: "Eu me envolvi em um acidente terrível alguns dias atrás. O que vocês acham do meu novo acessório?" Valastro não tinha dado detalhes do que aconteceu. Pessoas de todo o mundo, inclusive do Brasil, comentaram na imagem desejando que ele se recuperasse logo.