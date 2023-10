Bruno Mars cancela show que faria em Israel após ataques surpresa do Hamas

Na última quarta (4), Bruno Marts fez show para mais 60 mil pessoas em Tel-Aviv, com roteiro bem semelhante ao que fez no festival The Town, no mês passado, no Brasil.

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O cantor Bruno Mars cancelou um show que faria em Tel-Aviv, capital do Israel, neste sábado (7). O país viveu um ataque surpreendente do grupo islâmico Hamas que já matou, ao menos, 40 pessoas. Ele estava em turnê pela primeira vez desde a última quarta-feira (4).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.