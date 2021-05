Bruno Gagliasso ganha totem em tamanho real na festa de 10 meses de Zyan

"A pandemia é um momento triste e grave no mundo. Eu espero realmente que essa fase passe e que logo tenhamos todos vacinados. Mas eu pude ficar meses dedicada apenas aos meus filhos, cada novo passo do Zyan e cada conquista de Títi e Bless, foram acompanhadas por mim como eu não teria conseguido sem a pandemia."

A previsão é que Gagliasso fique longe até agosto. Com isso, a família pretende sim passar um tempo na Europa também e matar a saudade dele no meio desse período de gravações, mas apenas quando a pandemia mostrar sinais de melhora.

Mãe de Títi, 7, Bless, 6, e Zyan, a atriz e apresentadora já tinha falado ao F5 que está tendo que ser "mulher em dobro" na ausência do marido. "Mãe, dar de mamá, ajudar na lição de casa. E encontrar tempo para o canal [no Youtube]. Mulher pode tudo. E mães descobrem que são sempre mais fortes do que imaginam."

"Sim meu baby Z já ama cavalos e isso é algo que nos orgulha muito. Parabéns meu bebê! Mamãe te ama mais que tudo. Você e seus irmãos são as razões e forças da minha vida!", completou Ewbank em seu perfil no Instagram.

