Brunna pede para voltar como dummy ao 'Big Brother' por saber performar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brunna Gonçalves, 30, a 5ª eliminada do Big Brother Brasil 22, revelou que gostaria de voltar ao programa como um dos "dummies", auxiliares do BBB que, mascarados, montam e testam as provas, além de ajudarem em entregas e trocas nas festas e tarefas cotidianas.

"Boninho, bota um show da Lud na próxima festa e me coloca vestida de Dummy na pista pra animar o povo, nunca pedi nada. Eu não soube jogar, mas performar eu sei. Prometo não decepcionar", comentou ela em seu perfil no Twitter na noite deste sábado (12), enquanto ocorria o show de Luísa Sonza e Liniker no reality.

Mais tarde, ela também comentou que "Vocês podem me chamar de planta, podem falar que eu dormia o dia inteiro. Mas nas festas eu entregava! Essa hora eu já estaria me acabando com o show da Luísa Sonza. Produção, manda um cropped para os meus amigos pra ver se eles reagem".

A dançarina foi a escolhida pelo público para deixar o programa no fim de fevereiro, recebendo 76,18% dos votos, na frente de Gustavo (22,24%) e Paulo André (1,58%).

No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre a importância de criar uma história dentro do jogo. Na internet, Brunna foi apontada como "planta" em diversos momentos, e os comentários inclusive irritaram a cantora Ludmilla, com quem a dançarina é casada desde 2019.

Na 21ª edição do reality, Brunna dançou em um show que Ludmilla fez e deu um beijo em sua esposa.