Brunna pede para Ludmilla falar 'Fica Lina' durante show no "BBB22"

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - A dançarina Brunna Gonçalves não esconde para quem vai sua torcida no Paredão desta semana e resolveu pedir para Ludmilla participar da campanha "Fica Lina". A cantora é a atração da festa do Big Brother Brasil (Globo) neste sábado (9).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.