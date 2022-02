Brunna, Gustavo e Paulo André formam paredão do BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um novo paredão do BBB 22 (Globo) está formado e na berlinda disputam Brunna Gonçalves, Paulo André e Gustavo. Indicada pelo líder Lucas, Brunna não disputou a prova bate e volta que aconteceu ao vivo nesta madrugada de segunda (21).

Eliezer e Jessilane também foram votados pela casa, que se dividiu em grupos, e tiveram que jogar a prova de sorte patrocinada pelo McDonalds. A dinâmica consistia na escolha dos números certos e teve três fases. Eliezer impressionou ao escolher todos os números certos de primeira, com exceção da última fase, que titubeou e por pouco não se salvou de primeira.

Já Jessilane teve azar até os 45 minutos do segundo tempo. Ela foi a última a deixar a primeira fase, mas conseguiu ultrapassar Paulo André e Gustavo, e escapou do paredão. "Nunca foi sorte sempre foi oração", disse ela.

Em seus discursos, Brunna, Gustavo e PA defenderam a estadia na casa e pediram e apelaram de diferentes formas para a votação popular. A indicada pelo líder afirmou ter ido de peito aberto ao programa. "Vim pra cá viver tudo e quero muito continuar e chegar na final", disse.

Gustavo foi o segundo a discursar e o ex-participante da Casa de Vidro prometeu ao público que se ficar irá continuar movimentando a casa com intrigas. "Acredito que estou fazendo isso sem trair os meus princípios e o meu caráter. Ainda não tive tempo de viver e demonstrar tudo o que eu quero."

O atleta olímpico disse que está entregue e que provavelmente deixou o seu auge da carreira para participar do BBB 22. "Não vou apelar pro meu filho de cinco meses, porque todos aqui sabem o que é isso, mas foi muito difícil ter deixado ele", afirmou PA.

COMO FOI A VOTAÇÃO

A formação do paredão deste domingo (20) começou com Arthur Aguiar imunizando Natália. Anjo da semana, ele afirmou que se identificava com a sister na casa e que sabe bem como é ser a escolha de votos de todos.

Em seguida, foi a vez de Lucas revelar seu voto em Brunna. O líder justificou sua escolha dizendo que os dois já haviam trocado votos em semanas anteriores e que, além disso, era uma maneira de proteger seu grupo. "Ela está em uma rede de proteção muito grade, pela casa ela nunca iria, então como forma de proteção e para movimentar o jogo meu voto é nela".

Tadeu Schmidt deu início a votação da casa pedindo para que os participantes se dividissem em três grupos de duas pessoas ou mais, e a dinâmica pegou todos de surpresa, já que normalmente os votos acontecem individualmente. O primeiro grupo formado foi

Laís, Jade, Larissa, Eslovênia, Eliezer, Vyni e Bruna. Este fez a votação no quarto lollipop. Em consenso, eles votaram em Jessilane. Mesmo se concordar totalmente com a escolha, Laís, Brunna e Vinicius aceitaram acatar a vontade da maioria.

Já Pedro Scooby, Douglas Silva, Paulo André, Arthur e Gustavo formaram o segundo grupo, este que foi direcionado ao quarto grunge. A escolha do indicado por lá foi conflituosa e os brothers que até então eram unidos, mostraram que divergem de opiniões e vontades. DG e Arthur estavam certos da indicação de Laís enquanto Gustavo, que fica com a sister, não concordou.

PA e Scooby ficaram em cima do muro e por um momento chegaram a acatar a vontade dos colegas, no entanto, Gustavo atiçou os brothers a enfrentarem suas vontades. O apresentador precisou intervir e pediu para que cada um deles votasse em alguém. Por 3 a 2, Eliezer foi o escolhido para o paredão.

O último grupo que se formou e votou foi o de Linn da Quebrada, Tiago Abravanel, Jessilane e Natália. Os quatro foram para o confessionário e lá decidiram em consenso na escolha de PA. O nome de Laís também foi cotado.

A eliminação acontece na noite de terça-feira (22) e irá revelar o quinto eliminado ou eliminada. Na semana anterior, Bárbara Heck deixou o programa com a maior porcentagem dos votos (86,02%) ao enfrentar Natália e Arthur Aguiar.

No mesmo dia do resultado do paredão, Maria foi desclassificada do BBB 22 após configurar agressão contra Natália durante o jogo da discórdia da segunda-feira passada (14). A sister bateu com um balde de água na cabeça de Natália. A decisão foi comunicada após algumas horas do ocorrido.

Maria participou do Domingão com Huk (Globo) neste domingo (20), e afirmou que apesar de tudo, não se arrependia de ter entrado no reality show. "Teria feito a mesma trajetória e cometido os mesmos erros, senão não tinha chegado onde estou agora", disse. "No momento que eu fiz, era nítido que não tinha consciência do que estava fazendo", concluiu.