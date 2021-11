Bruna Marquezine vira enfermeira no Halloween e chateia Conselho de Enfermagem

Mas não foi só ela quem aproveitou a data para se fantasiar. A ex-BBB e maquiadora profissional Juliette Freire, 31, ousou no make e fez uma maquiagem de boneca de filme de terror. Ana Paula Siebert, 33, compartilhou nas redes sociais uma foto dela fantasiada de vampira abraçada ao marido Roberto Justus, 66, que ganhou uma imensa cicatriz no rosto.

Marquezine resolveu apagar de seus Stories as imagens em que aparecia com a fantasia. Ela também ainda não havia se pronunciado até a publicação deste texto.

