Bruna Marquezine surge com ator de 'Besouro Azul' e fãs torcem por affair

Além de ator, ele também atua como streamer de jogos na plataforma Twitch, e é dono do canal Xolo Crunch. Ele possui cerca de 3 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram.

A vinda do ator para o Brasil foi descoberta por fãs da atriz, que o notaram nos Stories e também perceberam que ele passou a seguir Sasha e seu marido, o cantor João Figueiredo, no Instagram. No Twitter, fãs e internautas comentaram o possível affair.

