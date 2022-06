Bruna Marquezine festeja com elenco após término de filmagens 'Besouro Azul'

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Na madrugada deste sábado (11), o elenco de "Besouro Azul" comemorou o encerramento das filmagens do longa. Junto com Susan Sarandon e Harvey Guillen, Bruna Marquezine registrou fotos em um show de drag queens.

Em vídeos, a atriz brasileira aparece dançando com a vencedora do Oscar por "Os Últimos Passos de um Homem" e, em uma foto, posou apoiando a cabeça no colo de Sarandon.

Muito internautas reagiram ao passeio de Marquezine. "O tanto que essa mulher venceu na vida", diz um usuário no Twitter. "Muito bem acompanhada", escreveu outro.

E não são só os fãs que admiram a trajetória da atriz. Bruna também já declarou que está muito satisfeita com as conquistas e até declarou que precisou "fingir costume" quando conheceu Sarandon no set de filmagem.

"Eu estava gravando e ela foi me dar oi. Fingi costume total, mas quando ela saiu e fui para o meu trailer, eu chorei", relembrou. No filme, ela dá vida à Jenny namorada do Besouro Azul, interpretado pelo ator Xolo Maridueña, primeiro super-herói de origem latina da DC.

"A menina que nasceu em Duque de Caxias nunca pensou que ia viver isso e agora pode aprender com a Susan Sarandon? Não estou acreditando que cheguei aqui", completou.