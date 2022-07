Bruna Marquezine é trollada após vazamento de fotos do álbum de 15 anos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Bruna Marquezine, 26, reagiu com bom humor a trollagem que foi vítima nas redes. Várias fotos do seu aniversário de 15 anos, comemorado em 2010, caíram nas redes após uma página de humor publicar as imagens e comentar os detalhes da festa. A publicação viralizou e atriz acabou concordando com as análises apontando uma possível breguice do evento: "Piedade, Diva Depressão, piedade", escreveu a atriz.

Nas fotos, Bruna aparece em vários momentos da celebração com um vestido longo rosa, mas ela ainda trocou duas vezes o figurino durante a badalação. Ela também surge de óculos de graus, se maquiando e fazendo caras e poses na escada do salão de festas. Marina Ruy Barbosa, Carla Diaz, Sasha Meneghel, entre outras estrelas mirins da época, também aparecem nas fotos assim como outros atores da Globo. Caio Castro foi o príncipe de Bruna e ainda dançou a valsa com a atriz.

Vários seguidores defenderam Bruna e amenizaram a brincadeira apontando que a maioria das festas de debutantes costuma ser brega: "Breguice é a alma do negócio, quando se trata de festa de 15 anos. Se não for brega nem é considerada uma festa", comentou um fã. "Brega é chique", zombou a segunda e a terceira completou: "Queria ter tido um festão desses".