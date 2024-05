Bruna Lombardi recebe alta médica após complicações de uma virose

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Bruna Lombardi, 71, usou as redes sociais para anunciar que recebeu alta médica. Na última segunda-feira (6), a atriz contou que precisou ser internada para tratar uma virose estomacal. Foram quatro dias no hospital e nesta sexta-feira (10), ela voltou para casa.

A também escritora agradeceu as orações e mensagens de apoio que recebeu dos fãs. "Estar em casa e buscar recuperar a saúde depois de uns dias difíceis", escreveu na legenda da postagem "Mais uma vez obrigada, amados, por mandar tanta energia de cura e amor", completou.

Na sequência, Bruna Lombardi aproveitou o momento para se solidarizar com as vítimas da tragédia climática do Rio Grande do Sul. "Meu coração, minhas orações, pensamento e ajuda estão no Rio Grande do Sul. Que cada um de nós possa ajudar de alguma forma para que essa tragédia finalmente obrigue nossos governantes a investirem na prevenção de enchentes e secas. O que seria uma óbvia prioridade".

Bruna ainda reconheceu que, mesmo diante de tanta tristeza e dor, é bonito acompanhar a mobilização das pessoas em ajudar. Uma comoção feliz de ver como é infinita a corrente das pessoas do bem. Nem tudo está perdido, meu Deus. Acho que todos nós nos sentimos gaúchos nesse momento", finalizou.