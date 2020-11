Bruna Linzmeyer escreve roteiro de filme com protagonismo de trio lésbico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Bruna Linzmeyer, 27, revela que produz no momento um longa metragem com a ajuda da cineasta Julia Zakia. Segundo ela, o lesbianismo será tema.

"É sobre um triângulo amoroso lésbico. Além de um outro roteiro meu, a partir dos meus estudos sobre gênero, sexualidade, liberdade e lesbianidades", disse em entrevista ao colunista Ancelmo Gois.

A atriz também diz preparar um curta-metragem com a ajuda da nova namorada, a DJ Marta Supernova. As duas estão namorando desde abril de 2020 e passam a quarentena juntas. No começo de novembro, a atriz revelou durante uma live que imagina ter adquirido um respeito maior das pessoas. Segundo ela, hoje em dia é menos difícil se mostrar e se assumir gay nas redes sociais.

"Acho que eu já conquistei um lugar de respeito que as pessoas não me xingam tanto quanto me xingavam há alguns anos", disse.

Bruna Linzmeyer terminou o relacionamento de três anos com Priscila Fiszman, em outubro de 2019. Mesmo assim, ela conta que ainda é possível ver pessoas sendo agressivas com relação à sua sexualidade.

"Ainda existe uma tentativa de me agredir dizendo que o que eu vivo não é normal. E será que eu quero ser normal? O que é ser normal? Você achar anormal duas mulheres juntas, se amando? Então não sei se quero ser normal. Esses deslocamentos de linguagem, de como a gente vê as coisas me interessa muito", comentou.