Bruna Griphao e Pocah pegam mototáxi e narram 'perrengue' para ver show do RBD no RJ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A paixão pelo RBD levou as artistas Pocah e Bruna Griphao a medidas extremas para garantir presença no primeiro show da nova turnê da banda no Brasil nesta quinta-feira (9), no Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. As duas decidiram não enfrentar o trânsito caótico e optaram por uma alternativa diferenciada: mototáxis.

Ainda na entrada do evento, Bruna Griphao compartilhou emocionada sua experiência: "Comecei a chorar, falei: 'Gente, não vou mais'". A atriz detalhou a aventura ao lado de Pocah, revelando que elas saíram no meio da rua e conseguiram dois mototáxis.

"A gente parou no lugar errado, andamos 5 quilômetros correndo... de salto", brincou Bruna, evidenciando a determinação e empolgação em meio à corrida contra o tempo. As duas amigas, vestindo camisa social branca, minissaia jeans e gravatinha vermelha, chegaram ao local da apresentação prontas para celebrar o retorno do RBD.

Durante a entrevista, Pocah e Bruna explicaram que a opção pelo mototáxi foi uma estratégia para evitar o congestionamento e garantir uma chegada rápida ao evento. Elas revelaram que, caso optassem por ir de carro, levariam mais de uma hora para alcançar o destino. Enquanto Pocah retocava os cabelos na entrada do estádio, Bruna brincou sobre o trajeto conturbado, destacando a importância do tempo que se atrasaram para se arrumar: "Agora todo o tempo que se atrasou pra se arrumar... desarrumou".