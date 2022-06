Bruna Gomes vence Big Brother de Portugal e é parabenizada pelo ex Felipe Neto

"Quero", respondeu ela, oficializando assim a união. Os dois deram o primeiro beijo durante uma dinâmica do reality, no dia 16 de março.

A influenciadora foi pedida em namoro pelo piloto Bernardo Sousa durante a transmissão do Big Brother de Portugal, na noite do dia 3 de abril. Ela foi chamada ao confessionário e lá disse que esperava pelo pedido.

"É a nossa campeã. Vocês fizeram parte disso! Obrigada, sorvetinhos, por todo o apoio e carinho pela nossa Bubu", escreveu a equipe da brasileira nas redes sociais. No país, ela já havia participado do Big Brother Famosos e ficado em terceiro lugar. A que venceu era a edição Desafio Final.

Ela conquistou 91% dos votos do público e se sagrou a campeã da edição à frente do adversário Gonçalo Quinaz, que teve 9% dos votos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.