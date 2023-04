Bruna culpa lugar escolhido na Prova da Finalista por eliminação

Bruna: "O cabelo da Amanda não tava mexendo [com o vento]. Era só no meu lugar mesmo."

Na conversa, Bruna afirmou que estava sentindo um vento muito forte em sua direção. Ela afirmou que ao olhar para as outras participantes, no entanto, não viu o mesmo vento.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Segunda eliminada da Prova da Finalista do BBB 23 (Globo), Bruna Griphao voltou para a casa e disse para Larissa que deixou o disco escorregar sem querer porque estava com muito frio. A atriz ainda culpou o seu lugar na prova -escolhido por ela mesma- pela eliminação.

