Bruna Biancardi se pronuncia após casa dos pais ser roubada

Segundo a Guarda Civil Municipal, os três suspeitos estavam armados e buscavam por Bruna e Mavie, filha da influencer com Neymar. O primeiro foi preso em flagrante, enquanto os outros dois conseguiram fugir com os itens de luxo capturados.

"Essa madrugada assaltaram a minha casa e fizeram os meus pais de refém. Eu, Mavie e minha irmã não estamos mais morando lá, e não estávamos no momento", escreveu ela. "Está tudo bem com eles. Coisas materiais a gente reconquista".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruna Biancardi se pronunciou no Instagram sobre o assalto à casa dos seus pais, que foram reféns, em Cotia, São Paulo. A influencer tranquilizou os fãs e disse que não mora mais no local.

