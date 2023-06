Bruna Biancardi anuncia nome da filha que espera com Neymar

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Bruna Biancardi resolveu acabar com o mistério em relação ao nome da filha que espera de Neymar Jr. Nesta segunda-feira (26), dois dias depois do chá revelação, a influenciadora contou aos seguidores que a bebê irá se chamar Mavie,

O que significa Mavie? Onde o casal se inspirou para escolher o nome? Segundo Biancardi, o nome é uma adaptação da expressão "minha vida", em francês. "Ma" significa "minha" e "vie" significa "vida" no idioma do país, onde ele vive desde 2017 quando deixou o Barcelona, da Espanha, para defender o Paris Saint-Germain. A modelo fez o anúncio ao publicar uma foto em que aparece de lado acariciando a barriga com o nome já definido da menina.

O papai Neymar havia dado indícios de que esse seria o nome da criança durante o evento luxuoso em um hotel fechado para 250 convidados em Mangaratiba, no sábado (24), Neymar cantou a música "A Lenda" com Biancardi, e por várias vezez gritou "Mavie" deixando os fãs atentos com o nome.