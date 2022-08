Bruaca e Filó se encontram no Criança Esperança e recebem aplausos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sucesso em "Pantanal" (Globo), as personagens Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Filó (Dira Paes) se encontraram no Criança Esperança nesta segunda (15). A pedido do apresentador Paulo Vieira, as atrizes, que atendiam ligações com doações, interpretaram rapidamente suas personagens e arrancaram risadas e aplausos do público.

"Tô nervosa, me ajuda Filó, pelo amor de Deus", disse a Bruaca ao atender um dos telefones da bancada. "Tenha carma, respira", respondeu Filó.

Durante o programa, Isabel falou sobre o sucesso de sua personagem junto às mulheres. "A Maria Bruaca parou de lavar as cuecas do Tenório para lavar a alma de todas nós", disse. "Ela reagiu e mostrou para o mundo que lugar de mulher é onde ela quiser".

Outro encontro da noite foi entre os ex-BBBs Jade Picon e Paulo André, que formaram a dupla Jadré ao viver um rápido romance no reality. Amigos, os dois posaram para fotos lado a lado e junto com o apresentador do BBB 22, Tadeu Schmidt.

Teve encontros estrelados também na parte musical do Criança Esperança. Entre as apresentações da noite estava a da música "Comida", dos Titãs, cantada por Liniker, Djonga e Toni Garrido, com Júnior Lima na bateria.

E, em um clipe, Ivete interpretou "Amor de Índio" acompanhada de Gabriel Sater e Guito.