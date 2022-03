Brothers falam de estratégias, ranços e fazem plantão no Big Fone

E por falar em Lucas, o Anjo da semana avaliou seu jogo em conversa com Eslô e concluiu que não se sente sozinho na casa, mas que joga, sim, sozinho. "Eu quero evitar que pessoas que eu gosto recebam algum Monstro, e poder levar para o VIP, dar algum tipo de benefício. Mas, no jogo, eu estou sozinho, fazendo minha trajetória".

"Não é possível que esse cara não vai de novo", comentou o brother antes de declarar que em um possível contragolpe, no entanto, indicaria Eslô. Ainda em conversa com Laís, ele avaliou que, caso o casal vá para a berlinda, a terceira pessoa pode ser a eliminada.

Nesta semana, como já foi anunciado, o Paredão será formado por Gustavo, já emparedado pela dinâmica da última quinta-feira (17); pela escolha do líder, Arthur; pelo mais votado pela casa; e pelo contragolpe do indicado pelo líder.

Lina, Eliezer e Gustavo ficaram no jardim durante parte da noite para garantir que atenderiam o telefone, o que acabou não acontecendo. "Preciso arriscar alguma coisa aqui dentro, já que eu não estou conseguindo ganhar as provas", desabafou Lina.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A madrugada pré-Paredão foi marcada por muita conversa, com direito a análises de jogo, estratégias e até declarações de ranço no Big Brother Brasil 22 (Globo). O Big Fone também apareceu, mas apenas na expectativa dos brothers, que fizeram plantão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.