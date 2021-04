Brothers falam das qualidades que gostariam de roubar do outro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tradicional Jogo da Discórdia do Big Brother Brasil 21 foi trocado por um bate-papo do apresentador Tiago Leifert com os participantes, na noite desta segunda (26). Ele revelou estatísticas do Queridômetro, número de votos do top 6 e pediu para os brothers falarem qual qualidade gostariam de roubar do colega de reality.

Arthur disse que aprendeu muito dentro do confinamento, especialmente em procurar as pessoas, conversar e pedir desculpas. Segundo ele, a pessoa com quem mais fez essa troca, independente das brigas, foi Juliette. "Ela me procurava muito apesar dos conflitos e por isso foi a maior troca desde o início", disse.

Juliette retribuiu o elogio de Arthur e falou que gostaria de roubar a força do instrutor de crossfit de "silenciar o barulho interior" e conseguir realizar as provas do jogo. "É um barulho interno real que eu não consigo superar, eu tenho outras qualidades. O Arthur silencia as dores, o nervosismo e foca [nas provas]", diz.

Pocah elogiou Camilla no jogo e disse que gostaria de roubar capacidade como ela lidou com os conflitos, de ouvir todo mundo e escolher um lado. "A Camilla eu acho muito paciente, tem uma empatia de ouvir as pessoas, é algo que eu queria ter paciência. Eu entrava em pânico, surtei por não ter paciência", acredita Pocah.

Camilla falou que gostaria de roubar a calma do Fiuk porque se considera uma pessoa extremamente desesperada. "Ele conseguiu agir de uma forma melhor por estar mais calmo. Gil também disse que gostaria de pegar a calma do cantor para ele. "Eu vejo no Fiuk a capacidade que tem de se controlar em alguns momentos, ele consegue ponderar, pensar e dizer não é assim", explica.

Já Fiuk revelou que nunca foi calmo, mas que teve que saber lidar com isso e que ora todos dias para conseguir. "Escutar isso dos meus parceiros mostra que eu estou conseguindo", afirma. Ele falou que aprendeu muito com porque tinha muito medo do jogo. "O Gil foi a primeira pessoa que me acolheu de verdade e me ensinou a jogar", afirma.

ESTATÍSTICAS No Queridômetro, Camilla de Lucas foi a sister que recebeu mais corações, foram 932. Em segundo lugar, ficou Pocah com 923, seguida de Gil com 834 corações. Juliette recebeu 749, Arthur 715 e Fiuk em último lugar com 699.

Arthur foi o participante mais votado no confessionário, com 31 votos. Em segundo lugar, ficaram empatadas Juliette e Pocah com 18. Em seguida ficou Arcrebiano, segundo eliminado do programa, que teve 17 votos.

O campeão das provas de resistência foi Gil com 44 horas e 3 minutos. O segundo lugar foi para Juliette com 36 horas e cinco minutos. O último colocado foi Fiuk com 23 horas e um minuto.

Arthur, Juliette, Camilla e Pocah empataram no quesito de quem ficou mais tempo na Xepa, foram dez vezes. Gil e Fiuk ficaram apenas oito vezes com uma alimentação mais restrita e foram eles que ficaram mais tempo no Vip. Gil ficou sete vezes e Fiuk 6 se alimentando melhor.