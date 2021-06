Brooke Shields fala sobre dificuldades na recuperação após quebrar perna

"Quebrei o meu fêmur. Começando a me recuperar. Não importa qual seja o seu desafio, faça uma escolha positiva, por si mesmo, para seguir em frente", disse na legenda do vídeo.

"Agora eu sei que, ok, vai demorar um pouco para eu ser capaz de ser tão forte quanto eu costumava ser. [...] Mas todos os dias está um pouco melhor e estou começando cada dia do zero", declarou a atriz à revista.

