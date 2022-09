Britney Spears volta ao Instagram com recado para filhos: 'Tentei meu melhor'

"Se você pudesse parar por um segundo, lembre-se de onde você veio! Espero que você possa se olhar no espelho e lembrar: você é meu filho e sempre será! Já que Preston não falou, mando meu amor! Adoraria ver vocês dois cara a cara. Continue tocando seu dom no piano. Você e seu irmão são brilhantes e estou tão orgulhosa de chamá-los de meus."

A cantora diz que tudo que fez em seu trabalho foi pelos filhos, e cita suas quatro turnês e seu trabalho como jurada do programa X Factor. "E, Preston, estou ciente do seu dom. Eu sei que você é um professor na minha vida e, meu filho querido, eu sou uma professora para você também! É horrível ver seu pai ser um hipócrita e dizer que a mídia é horrível, mas ele tem falado sobre assuntos pessoais para eles."

Britney diz que sua família ajudou o pai dos jovens, "que não trabalha há 15 anos". "Suponho que seja mais fácil para vocês não ter ninguém para verificar se você está fazendo sua lição de casa! Tenho certeza que os padrões do seu pai fumando maconha todos os dias beneficia sua vida diária aos 15 e 16 anos para participar de uma geração muito legal!", continuou a estrela do pop.

A cantora seguiu dizendo que seu amor pelos filhos "não tem limites" e que se entristece ao saber que ele não estava à altura das expectativas de Preston e Jayden. "Quem sabe um dia possamos nos encontrar cara a cara e falar sobre isso abertamente! Talvez, querido filho, você possa me explicar por que nossa família faria isso com qualquer um!"

"Eu tentei o meu melhor para ser a melhor pessoa que posso ser, mas basicamente conseguir ser refém de enfermeiras em minha casa. Espero que meus filhos um dia entendam. Finalmente, aos 40, sem as amarras do que minha família fez comigo, digo ao meu filho Jayden: 'Mando todo amor do mundo para você todos os dias, pelo resto da minha vida!'", começou ela.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após passar alguns dias com a conta do Instagram desativada, a cantora Britney Spears, 40, voltou à rede social e fez um longo desabafo sobre a entrevista de seu ex-marido, Kevin Federline, 44, que afirmou que os filhos da cantora Sean Preston, 16, e Jayden James, 15, não querem a ver.

