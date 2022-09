Britney Spears sugere que filho está mais interessado no seu dinheiro

"Me entristece que nenhum de vocês tenha me valorizado como pessoa. Você testemunhou como minha família tem sido para mim e isso é tudo que você sabe. Como eu disse, sinto que todos vocês secretamente gostam de dizer que algo está errado comigo", disse Britney.

Jayden disse que ele e Preston –que não foram ao casamento da mãe em junho com Sam Asghari–não passam mais tempo com a mãe, mas esperam se reunir com ela no futuro quando ela "melhorar mentalmente".

A estrela pop afirmou que os comentários "odiosos" de Jayden estavam enraizados no medo de que suas obrigações financeiras terminassem em breve. "Continuo trabalhando para poder pagar os honorários legais [da minha mãe Lynne Spears] e sua casa", afirmou a cantora, que também compartilha Sean Preston, 17, com o ex-marido Kevin Federline, que participou da entrevista.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Britney Spears, 40, respondeu nesta segunda-feira (5) em um áudio postado no Instagram aos comentários feitos pelo filho Jayden James, 15, em uma entrevista recente ao programa 60 Minutes Australia. Ela criticou o filho e sugeriu que ele está mais interessado no seu dinheiro como o restante da família.

