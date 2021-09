Britney Spears se livra da tutela do pai após 13 anos

Rosengart afirmou no tribunal que Britney estava de acordo com o que foi proposta pela juíza. Já Vivian Thoreen, advogada do pai da cantora, se opôs fortemente à suspensão e, segundo a imprensa americana, chamou Zabel de "estranho" no caso.

Por enquanto, a cantora segue sob a tutela de um contador, John Zabel, indicado pela Corte. Ele vai dar a palavra final com relação às decisões financeiras relacionadas ao patrimônio de Britney. Jodi Montgomery, que é responsável por assuntos pessoais e decisões médicas, também continua no cargo.

