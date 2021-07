Britney Spears se emociona ao receber autorização para escolher advogado

Com isso, o advogado Mathew S. Rosengart deve passar a representá-la no caso.Trata-se de um advogado conhecido em Hollywood e que deve tentar tornar realidade o desejo da cantora de pôr fim à tutela.

De acordo com o canal de notícias NBC News, a cantora se emocionou ao ouvir o veredito da juíza Brenda Penny. "Estou aqui para me livrar do meu pai e para acusá-lo de abuso em tutela", disse. "Essa tutela permitiu que meu pai arruinasse minha vida."

