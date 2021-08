Britney Spears publica fotos seminua, fala do corpo e avisa que não está gravida

Os internautas responderam com frase de apoio e elogios. "Você é linda, não importa o peso", afirmou um; "Garota, você é Britney Spears, quem se importa com o que os homens pensam?", falou outra; "Completamente perfeita", disse mais um.

Mostrando duas fotos, a cantora afirmou que quando tenta emagrecer, geralmente vê os primeiros resultados nas pernas, depois na barriga e por último no rosto. "É quando eu sei que realmente perdi peso", afirmou comparando as imagens.

No último dia 15, Britney já havia se pronunciado com relação ao corpo e concluiu que se sente mais feliz quando está mais gordinha.

Em outro trecho, afirma que quer se ver "de uma forma mais leve, nua, da forma que nasci", sem qualquer pressão por aparência. A artista revela que quando fazia ensaios fotográficos gostava do que via, mas que hoje, ao rever as fotos, tudo evidencia a "dor, tristeza e lágrimas" daquele momento.

Spears, que acaba de se ver livre da tutela de seu pai, Jamie, diz na postagem que resolveu publicar as fotos porque "nasci nua e estava sentindo como se todo o peso do mundo estava nas minhas costas".

"Nem sempre eu estive tão bonita e é muito vergonhoso, mas na minha cabeça eu estava ótima. Eu não quero que ninguém veja uma espinha enorme na minha bunda, mas eu sinto que fazer shows me deixou muito mais preocupada com o meu corpo e isso não é legal", começou ela.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.