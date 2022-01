Britney Spears posa de biquíni e xinga fotógrafos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Britney Spears, 40, anda em pé de guerra contra os fotógrafos. Ela passa férias num resort de luxo na ilha Maui, no Havaí, com o noivo, Sam Asghari. Porém diz não ter sossego com relação aos paparazzi.

Em vídeo no qual posa de biquíni nas redes sociais, falou sobre o que sente com relação à sua privacidade. "Eu acordo e o meu corpo ainda está muito frágil, enquanto isso os cães da mídia estão se escondendo do lado de fora do meu quarto, me encurralando como sempre fizeram. Então se você está do lado de fora do meu quarto tentando tirar outra foto barata minha, por favor, vá se f****", disparou.

Na sequência, ainda disse que tem todo o direito de andar pelada por aí caso queira: "Me deixe em paz. Vou dizer que sou grata pela comida em Maui e por esse hotel incrível. Só gostaria que os paparazzi intrometidos dessem o fora", emendou.

Após se ver livre da tutela do pai, Britney Spears anda mais solta nas redes. Ela tem publicado fotos mais sensuais em seu perfil como uma em que mostra as costas nuas e uma calcinha fio dental vermelha. "Hora do bumbum", escreveu na legenda.

Em outra ocasião, Britney compartilhou fotos nua mais uma vez em uma publicação no Instagram. Nas fotos, ela usa apenas um colar e meias brancas.

Na publicação, a artista cobriu estrategicamente o mamilo esquerdo e as partes íntimas com emojis de flor e coração. "A energia de uma mulher livre que nunca se sentiu melhor", escreveu a cantora na legenda.

Britney, que recentemente admitiu no Instagram que lê comentários e percebeu que "as pessoas são absolutamente odiosas", desativou os comentários nesta postagem.