Britney Spears pede desculpas por fingir que estava bem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Britney Spears, 39, pediu desculpas aos fãs por fingir que estava bem nos últimos dois anos. Em longo texto publicado no Instagram nesta quinta (24), a cantora afirmou que tinha vergonha de compartilhar o que vinha acontecendo com ela.

"Peço desculpas por fingir que estive bem nos últimos dois anos... Fiz isso por causa do meu orgulho e fiquei com vergonha de compartilhar o que aconteceu comigo", escreveu.

"Estou chamando a atenção das pessoas porque não quero que pensem que minha vida é perfeita, porque definitivamente ela não é nada [perfeita]... e se você leu alguma coisa sobre mim nas notícias desta semana, você obviamente sabe agora que não é!", afirmou em outro trecho.

A declaração é a primeira dirigida aos fãs após Britney depor em audiência judicial na quarta (23) contra a tutela do seu pai sobre a sua carreira e a sua vida. Na ocasião, após anos de silêncio sobre o assunto, a cantora fez um discurso apaixonado perante um juiz de Los Angeles, criticando duramente seu pai.

"Eu estive em negação. Eu estive em choque. Estou traumatizada", afirmou ela durante a audiência remota. "Eu só quero minha vida de volta".

A cantora disse que quer que a tutela termine "sem ter que ser avaliada". "Eu realmente acredito que essa tutela é abusiva", disse a cantora. "Não sinto que posso viver uma vida plena."

Na publicação no Instagram desta quinta (24), Britney postou a imagem de uma criança em meio à natureza, e uma frase atribuída a Albert Einstein: "Se você quer que suas crianças sejam inteligentes, leia conto de fadas para elas. Se quer que elas sejam mais inteligentes, leia mais conto de fadas."

Na legenda, ela começou escrevendo que queria contar um segredo para os seus seguidores, e disse acreditar que todas as pessoas querem uma vida de conto de fadas. "E, pelo jeito que posto, minha vida parece ser bem incrível", afirmou. Até então, a cantora nunca tinha declarado nas redes sociais que estava infeliz com a tutela do pai.

Na sequência, ela escreveu que uma das qualidades da sua mãe era, mesmo que o dia tivesse sido ruim, fingir que estava tudo bem pelo bem dela e dos seus irmãos. Em seguida, afirmou que queria chamar a atenção para o fato de sua vida não ser perfeita e pediu desculpas por dizer nos últimos anos que estava tudo bem, mas que isso a ajudou a passar pelos momentos difíceis.

" [...] honestamente, quem não quer se mostrar no Instagram de uma forma divertida! Acredite ou não, fingir que estou bem realmente ajudou ... então, decidi postar esta citação hoje porque, caramba, se você está passando por um inferno... eu sinto que o Instagram me ajudou a ter um canal legal para compartilhar minha presença... existência... E simplesmente sentir que sou importante apesar do que estava passando. Funcionou... então decidi começar a ler mais contos de fadas!", concluiu.