Britney Spears manda família ir para o inferno em rede social

No último sábado (14), a cantora anunciou que perdeu o bebê que esperava junto com o noivo Sam Asghari. Na terça (17), ela postou um vídeo dançando ao som "Halo", canção de Beyoncé, e disse que a música tem sido seu refúgio para superar a fase difícil.

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Mais uma vez, Britney Spears se pronunciou sobre o relacionamento abusivo com a família por meio de seu perfil do Instagram. Na noite deste sábado (21), ela publicou um vídeo ironizando suas sessões de terapia.

