Britney Spears faz postagens enigmáticas após discutir com o marido em restaurante

A cantora já passou por muitos episódios de problemas de saúde mental e já foi diagnosticada com transtorno bipolar. Ela ficou 13 anos sob a tutela do pai, que desistiu de ser o tutor de Britney em 2021.

Testemunhas descreveram o comportamento de Britney como "maníaco". A cantora foi retirada do local pelo seu guarda-costas. Depois do episódio, ela postou no Instagram um desenho de uma mulher sentada em uma mesa com a escrita "eles me disseram que eu não poderia, é por isso eu fiz".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Britney Spears, 41, está deixando os fãs e seguidores preocupados. Neste final de semana, ela foi flagrada discutindo com o marido, Sam Asghari, em um restaurante. Depois que ele a deixa sozinha na mesa, a cantora foi filmada falando coisas sem sentido, em uma fala irreconhecível, e depois escondendo o rosto com um cardápio quando percebe algumas pessoas filmando a cena.

