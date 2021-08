Britney Spears: Famosos e anônimos celebram após pai deixar tutela da cantora

Várias postagens de fãs nas redes sociais dizem que o bem venceu. No Twitter, uma internauta brasileira publicou: "No final o bem sempre vence e dessa vez ele venceu. Britney está free".

No Brasil, o ex-participante do Big Brother Brasil 21, Caio Afiume também comemorou. "Tudo está começando a dar certo!! Graças a Deus e a união de todos!!".Já seu colega de confinamento Gil do Vigor postou: "Free Britney".

