Britney Spears fala após o término da tutela: 'Melhor dia de todos'

Naquela época, a juíza concordou em permitir que o contador certificado John Zabel assumisse o papel de conservador de Spears; não se sabe qual será o seu papel no futuro à luz do término do acordo.

A vitória não foi inesperada, após a remoção do pai de Britney, Jamie Spears, de seu papel como conservador, no final de setembro. A juíza chamou o arranjo de "insustentável" e "tóxico".

A cantora agradeceu aos fãs por ajudarem a libertá-la com o movimento #FreeBritney. "Meu Deus, eu amo tanto meus fãs que é uma loucura !!! Acho que vou chorar o resto do dia !!!! Melhor dia de todos ... louvado seja o Senhor", escreveu a cantora em seu primeiro post na rede após a decisão da juíza Brenda Penny.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estrela pop Britney Spears, 39, compartilhou nesta sexta-feira (12) no Instagram um vídeo dos fãs comemorando o fim da tutela do pai James P. Spears, 69, após 13 anos de controle sobre sua vida, carreira e finanças.

