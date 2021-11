Britney Spears diz que irá defender pessoas impactadas por tutelas

"E eu nem vou mencionar todas as coisas terríveis que eles fizeram comigo, pelas quais deveriam estar na prisão... incluindo minha mãe indo para a igreja. Eu estava acostumada a permanecer em paz e com a boca fechada por minha família, mas não dessa vez", completou.

Ao fim do vídeo, a cantora agradeceu aos fãs e ao movimento Free Britney. "Minha voz foi silenciada e ameaçada por muito tempo e eu não podia me manifestar e falar nada. Por causa de vocês que meio que sabiam o que estava acontecendo e entregaram notícia para o público por tanto tempo, vocês deram consciência para todos eles. Eu, sinceramente, acredito que vocês salvaram minha vida em 100%", disse.

Ela afirmou que está empolgada com pequenas coisas como "dirigir o próprio carro, usar o cartão de crédito para sacar dinheiro e até mesmo comprar velas". Além disso, ela afirmou que irá usar as redes para advogar por pessoas impactadas por sistemas de tutela, que sofrem de "deficiências e doenças reais".

