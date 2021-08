Britney Spears dança e celebra após o pai desistir da tutela: 'Liberdade'

"Você pode ver na última dança em que apareço de top vermelho que fico muito hesitante quando danço", comenta. "Mas deixar fluir significa liberdade!!! Não sei bem por que estou sendo tão cautelosa... Pode ser meu pé esquerdo, que estava quebrado, falando comigo!!! Você pode perceber quando eu me viro, mas espero conseguir me soltar completamente e seguir em frente logo."

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.