Britney Spears alfineta Timberlake e diz que ele se aproveitou dela por fama

O livro foi publicado dois meses depois de Britney ter se libertado da tutela de seu pai após batalha judicial que durou 13 anos. No último dia 18, a atriz e cantora Jamie Lynn Spears afirmou ter recebido um pedido de desculpas de sua irmã, Britney Spears, e compartilhou a mensagem de texto com o público em seu novo livro de memórias, segundo o site Page Six.

Pelas redes sociais, Britney compartilhou um vídeo de um programa de TV debatendo o assunto e xingou Jamie de "escória". "Sucesso nacional? O timing do seu livro é inacreditável, Jamie Lynn. Especialmente sabendo que o mundo inteiro não tem nenhuma pista do que aconteceu comigo de verdade. Você é a escória", postou.

"Sua mãe lançou um livro no exato momento que você mais precisava dela. Tudo para o que? Fama e atenção! Seu ex fez a mesma coisa. Ele [Justin] lançou o primeiro álbum usando seu nome alegando que você o tratou mal!", escreveu ela.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Britney Spears, 40, usou as redes sociais para alfinetar o ex-namorado, o cantor Justin Timberlake, 41. Segundo ela, no início da carreira, ele a teria usado como trampolim para conquistara fama. Ela também fez a mesma acusação para a mãe.

