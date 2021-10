Britney Spears agradece empenho dos fãs e movimento #FreeBritney

Entre os motivos que foram alegados na petição estava a vontade da cantora de se casar com o noivo, Sam Asghari. Ela não poderia assinar o acordo pré-nupcial sem a anuência do pai.

Até a próxima audiência, a fortuna da cantora segue sob a tutela de um contador, John Zabel, indicado pela Corte. Ele vai dar a palavra final com relação às decisões financeiras relacionadas ao patrimônio de Britney (avaliado em US$ 60 milhões, cerca de R$ 325 milhões).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Britney Spears, 39, usou as redes sociais nesta segunda-feira (4) para agradecer aos fãs pelo empenho em livrá-la da tutela do pai, Jamie Spears. A cantora passou 13 anos sem poder dar a última palavra na própria vida pessoal e financeira.

