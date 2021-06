Brincando com Fogo: Conheça os participantes da versão brasileira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix anunciou nesta segunda-feira (21) o elenco da versão brasileira do Brincando com Fogo. O reality show consiste em resistir às tentações de ficar com alguém sob o risco de perder parte do prêmio.

A atração está programada para estrear no dia 21 de julho. A versão nacional, produzida pela Fremantle em parceria com a Mixer Filmes, terá a comediante Bruna Louise como narradora.

Assim como na versão internacional, aqui a ideia é juntar um grupo de pessoas belas e fogosas em uma praia paradisíaca. Eles podem levar até R$ 500 mil se conseguirem se controlar e não ficar com ninguém.

Porém, mesmo um selinho é descontado do valor do prêmio. A assistente virtual Lana é quem avisa quando uma infração é cometida.

*

CONFIRA OS PARTICIPANTES DO BRINCANDO COM FOGO BRASIL

Brenda Paixão - maquiadora gaúcha de 24 anos

Decidida, positiva e explosiva. Gosta de estar na liderança, não fica em cima do muro e, se contrariada, fica com as emoções à flor da pele.

Davi Kneip - DJ paulista de 21 anos

Transformou suas frustrações em autoestima elevada. É orgulhoso, perfeccionista e competitivo. É muito sexual e fala disso o tempo inteiro.

Gabriela Martins - modelo fluminense de 27 anos

Estressada, sincera e desapegada. Gosta de ser levada a sério, por isso é transparente e odeia ser rejeitada. Atira para todos os lados: onde acertar, ganhou!

Leandro David - atleta de natação do DF de 23 anos

Tímido, determinado e tranquilo. Está sempre alegre e não esconde seu histórico com muitas mulheres - diz não saber com quantas já se relacionou.

Kethellen Avelino - secretária executiva amazonense de 22 anos

Alto astral, corajosa e hiperativa. Saiu de casa aos 16 anos para ser livre. Um pouco egocêntrica, gosta de ser desejada e diz não se apaixonar facilmente.

Igor Paes - empresário baiano de 27 anos

Gosta de festa e curtição, tem uma energia contagiante e não consegue ficar parado. Entra para vencer e sempre consegue o que quer. Faz o que acha certo e não se prende a regras ou convenções.

Rita Tiecher - DJ fluminense de 25 anos

Dramática, ansiosa e explosiva. Gosta de mandar e jura que sabe perder. Diz que tem muitas chances de se apaixonar na casa. Sexo é importante, mas prefere a conexão.

Ronaldo Moura - supervisor de marketing paulista de 29 anos

Jogador, focado e sincero. Muito observador, diz sempre olhar o ponto fraco do oponente. Solteiro há 6 anos, acredita que esta pode ser uma chance de se apaixonar.

Thuany Raquel - empresária pernambucana de 26 anos

Acelerada e cheia de atitude. Casou cedo, mas encontrou a felicidade na vida de solteira e curte ser livre. Não poupa palavras e não vive sem sexo. Odeia seguir regras!

Matheus Sampaio - empresário fluminense de 25 anos

Gosta de causar, se considera conquistador e um vilão charmoso com muito carisma. Não tem ideia com quantas mulheres já se relacionou.

Marina Streit - advogada gaúcha de 24 anos

Feminista, inteligente e sensível. Ela é observadora e sarcástica --e usa dessas habilidades para flertar e se sentir desejada. Não acredita em par perfeito, mas está sempre aberta o amor.

Caio Giovani - ator, cantor e dançarino fluminense de 29 anos

Um competidor nato. Foi militar antes de se tornar um artista e sabe seguir regras, mas também dançar conforme a música. Não suporta perder.