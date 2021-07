Brincando com Fogo Brasil promete intensidade e envolvimento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O reality anti-pegação Brincando com Fogo (Netflix) ganha sua versão brasileira, que promete ser mais intensa e envolvente. É o que afirma a humorista curitibana Bruna Louise, que irá narrar os episódios ao longo da temporada. "O Brasil não tem igual", diz ela.

"O pessoal da gringa não sabe o que é Carnaval, micareta ou sair beijando 17 pessoas em uma noite, brasileiro é outra vibe", afirma Louise.

Na versão brasileira, que chega ao streaming em duas partes, a primeira na próxima quarta-feira (21) e a segunda dia 28 de junho, dez participantes concorrem ao prêmio final de R$ 500 mil --o valor, no entanto, vai diminuindo a cada ato sexual concretizado.

As infrações são contabilizadas por Lana, um dispositivo de inteligência artificial em formato de cone que aparece para dar boas e más notícias. Em entrevista recente à reportagem, a criadora da série, Laura Gibson, contou que a anfitriã era perfeita para o reality, já que "pode estar em todos os lugares e ver tudo o que está acontecendo."

Para a humorista, um dos trunfos da série é dar espaço a atitudes que representam a liberdade e o empoderamento feminino. "Fiquei feliz com isso desde o começo, elas são livres", diz Louise.

De acordo com a produção, Brincando com Fogo quer mostrar ao público e aos participantes a importância de se construir relações profundas. A humorista comenta que muita gente mudou no meio do caminho. "Tem uma galera que se apega, sim. Objetivo cumprido!"

A série promete, ainda, reviravoltas e surpresas. Ao longo dos episódios, novos participantes vão se juntando ao elenco, justamente para desestabilizar os relacionamentos que estavam se formando. "Sempre chacoalha", antecipa.

Louise conta que também se identificou com os participantes e revela que ficou chocada quando soube que seria narradora do programa. Acostumada a trabalhar com shows de stand-up, ela diz que essa foi sua primeira experiência com narração --e afirma que teve total liberdade para fazer piadas. "Essa versão está incrível. É engraçada e envolvente."

A humorista diz, ainda, que o programa vai discutir temas que ainda são tabu na sociedade, a partir de apresentações de sexólogos e psicólogos. "Isso atua principalmente para a desconstrução", pontua.

A série brasileira tem produção da Fremantle, em parceria com a Mixer Films, representante da produtora no país. Inspirada em uma conversa no Tinder e na série "Seinfeld" (1989), a versão original do programa ganhou sua segunda temporada em junho.

CONHEÇA OS PARTICIPANTES DE BRINCANDO COM FOGO - BRASIL

Brenda Paixão - maquiadora gaúcha de 24 anos

Decidida, positiva e explosiva. Gosta de estar na liderança, não fica em cima do muro e, se contrariada, fica com as emoções à flor da pele.

Davi Kneip - DJ paulista de 21 anos

Transformou suas frustrações em autoestima elevada. É orgulhoso, perfeccionista e competitivo. Fala de sexo o tempo inteiro.

Gabriela Martins - modelo fluminense de 27 anos

Estressada, sincera e desapegada. Gosta de ser levada a sério, por isso é transparente e odeia ser rejeitada. Atira para todos os lados: onde acertar, ganhou.

Leandro David - atleta de natação do DF de 23 anos

Tímido, determinado e tranquilo. Está sempre alegre e não esconde seu histórico com muitas mulheres --diz não saber com quantas já se relacionou.

Kethellen Avelino - secretária-executiva amazonense de 22 anos

Alto astral, corajosa e hiperativa. Saiu de casa aos 16 anos para ser livre. Um pouco egocêntrica, gosta de ser desejada e diz não se apaixonar facilmente.

Igor Paes - empresário baiano de 27 anos

Gosta de festa e curtição, tem uma energia contagiante e não consegue ficar parado. Entra para vencer e sempre consegue o que quer. Faz o que acha certo e não se prende a regras ou convenções.

Rita Tiecher - DJ fluminense de 25 anos

Dramática, ansiosa e explosiva. Gosta de mandar e jura que sabe perder. Diz que tem muitas chances de se apaixonar na casa. Sexo é importante, mas prefere a conexão.

Ronaldo Moura - supervisor de marketing paulista de 29 anos

Jogador, focado e sincero. Muito observador, diz sempre buscar o ponto fraco do oponente. Solteiro há seis anos, acredita que esta pode ser uma chance de se apaixonar.

Thuany Raquel - empresária pernambucana de 26 anos

Acelerada e cheia de atitude. Casou cedo, mas encontrou a felicidade na vida de solteira e curte ser livre. Não poupa palavras e não vive sem sexo. Odeia seguir regras.

Matheus Sampaio - empresário fluminense de 25 anos

Gosta de causar, se considera conquistador e um vilão charmoso e carismático. Não tem ideia de com quantas mulheres já se relacionou.

Marina Streit - advogada gaúcha de 24 anos

Feminista, inteligente e sensível. É observadora e sarcástica e usa dessas habilidades para flertar e se sentir desejada. Não acredita em par perfeito, mas está sempre aberta ao amor.

Caio Giovani - ator, cantor e dançarino fluminense de 29 anos

Um competidor nato. Foi militar antes de se tornar artista e sabe seguir regras, mas também dançar conforme a música. Não suporta perder.

*

BRINCANDO COM FOGO BRASIL

Quando: 21/07

Onde: Netflix

Classificação: 16

Produção: Fremantle e Mixer Films