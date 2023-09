Briga com os pais faz Larissa Manoela virar pessoa mais seguida do Brasil em agosto

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A polêmica briga com os seus pais por causa da fortuna financeira que tiveram fez Larissa Manoela sentir o apoio do público em números nas redes sociais.

Nos 31 dias de agosto, segundo levantamento da plataforma BR Media Group, a atriz foi a pessoa que mais ganhou seguidores no Instagram e no Tik Tok em agosto.

O perfil de Instagram de Larissa registrou crescimento de 6%, e conquistou quase 2,963 milhões de seguidores.

O pico foi justamente na primeira quinzena de agosto, quando o assunto estava bastante em voga na mídia por causa de entrevistas dadas no Fantástico, da Globo, e por declarações da mãe de Larissa, Silvana Taques, no Fofofcalizando, do SBT.

Na sequência, aparece a influenciadora Mirella Santos. Recentemente, Mirella reuniu mais de 500 mil espectadores em uma live com a revelação do sexo do bebê que está esperando. Na terceira posição, com 33% de crescimento e um ganho de mais de 400 mil seguidores está a influenciadora Bia Ben.

Já no TiK Tok, Larissa Manoela também foi destaque de outra forma. O áudio revelado pelo Fantástico, onde ela pede para a mãe pagar um milho seu na praia, foi o mais reproduzido da plataforma, com mais de 10 milhões de reproduções somente no aplicativo chinês.

A briga entre Larissa Manoela e os pais está longe de acabar. Nas próximas semanas, os pais devem responder se aceitam a proposta de Larissa para recebr R$ 18 milhões, mas abrirem mão de gereciar financeiramente a carreira de Larissa Manoela.