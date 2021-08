'Bridgerton' retoma produção após duas interrupções por Covid

Quanto a saída de Page da série, a atriz afirma que conversou um pouco com o ator. "Foi inesperado para nós dois o quão grande o show se tornou e a propriedade que as pessoas têm sobre os personagens, o que é brilhante e incrível em muitos aspectos."

"Mas eu acho que honestamente é a alegria do show a longo prazo, poder ver essas diferentes histórias de amor se desenrolarem", continua. A 2ª temporada de "Bridgerton" irá focar a história de Anthony e seu namoro com Kathe Sharma, interpretada pela atriz Simone Ashley, 26, da série "Sex Education" (Netflix).

