Brendan Fraser é escalado para o papel de vilão em filme da 'Batgirl'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brendan Fraser, 52, vai dar vida ao vilão Firefly no filme da "Batgirl" que deve estrear em 2022 na HBO Max, segundo a revista especializada Variety. O personagem é descrito como um "sociopata apaixonado por pirotecnia".

No longa, o ator vai contracenar com a atriz Leslie Grace, 26, que dará vida à personagem-título. Ela será o alter-ego de Barbara Gordon, filha do comissário de política de Gotham.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre a trama, cujo roteiro está sendo desenvolvido por Christina Hodson (de "The Flash"). O ator J. K. Simmons deve voltar a interpretar o papel de Jim Gordon, pai de Barbara, assim como fez em "Liga da Justiça", também baseado nos personagens da DC Comics.

Dirigido pelos cineastas Adil El Arbi e Bilall Fallah ("Bad Boys para Sempre"), o filme marca mais uma incursão de Fraser em seu retorno aos sets de filmagem. Depois de fazer muito sucesso em filmes como "A Múmia" e "George, o Rei da Floresta", ele se afastou de Hollywood em meados dos anos 2000.

Em 2018, o ator contou que isso se devia a uma depressão desenvolvida após ter sido vítima de um abuso sexual por parte de Philip Berk, que era presidente da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. O fato teria ocorrido em 2003.

Recentemente, ele também rodou o filme "The Whale", do diretor Darren Aronofsky, para o qual ganhou peso para interpretar um homem de mais de 270 kg. Ele também será visto no filme "Killers of the Flower Moon", de Martin Scorsese.