Brasileiro 'Marcelo, Marmelo, Martelo' vai virar série com distribuição mundial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parte da infância de muitos brasileiros, o livro "Marcelo, Marmelo, Martelo" vai se tornar uma série audiovisual. Os direitos da obra, escrita por Ruth Rocha, foram adquiridos pela ViacomCBS. A produção, que será em parceria com a Coiote Produções, deve ter distribuição mundial.

Lançado em 1976, o livro já soma mais de 55 edições e foi muito utilizado nas escolas de todo Brasil ao longo dos anos. Nele, Marcelo e seus amigos do bairro do Caramelo tentam descobrir quem era um menino que sumiu há 30 anos, junto com toda sua família.

Esta é a primeira vez que Ruth Rocha autoriza que os personagens sejam retratados no audiovisual. Com 50 anos de carreira, a autora tem mais de 180 livros publicados, foi traduzida para 25 línguase já vendeu mais de 40 milhões de cópias.

"'Marcelo, Marmelo, Martelo' entretém diversas gerações de crianças e famílias", diz o vice-presidente sênior do ViacomCBS International Studios (VIS), Federico Cuervo. "Estamos muito felizes em trazer o personagem, as histórias e os temas universais que a obra contempla."

"Essa é uma produções que o VIS está preparando em nível mundial, unindo nossas forças criativas para trazer uma série inédita para toda audiência", continuou. "Será uma honra levar a cultura brasileira para o mundo todo."