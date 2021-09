Brasileiro Joe Bennett é desligado da Marvel após ilustrações pró-Bolsonaro

Em nota ao portal Newsrama, a Marvel disse que o artista brasileiro não trabalhará em projetos futuros da empresa, incluindo o lançamento do quadrinho "Timeless #1", no qual ele estava envolido.

Em fevereiro de 2021, Bennett incluiu imagens acusada de antissemitismo na edição nº43 da HQ "O Imortal Hulk". Referindo-se ao episódio mais recente, Ewing afirmou: "Esta não foi a primeira vez que tive ciência de um problema com o Joe. Eu tenho falado por trás das cenas, mas isso não conforta as pessoas que são as vítimas dessa propaganda brutal."

Embora a editora ainda não tenha informado o motivo do desligamento, o comunicado ocorreu após seu colega, o roteirista Al Ewing, ter informado que não trabalharia mais com Joe devido a um quadrinho de teor político que Bennett publicou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Marvel Comics anunciou a decisão de que o desenhista brasileiro Joe Bennett, conhecido por seu trabalho nos quadrinhos do "O Imortal Hulk", não trabalhará mais com a editora.

