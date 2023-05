Brasileiras representam o país no tapete vermelho do Festival de Cannes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Festival de Cannes é um dos maiores e mais importantes eventos da indústria cinematográfica do mundo. No tapete vermelho, atrizes, atores, diretores e cineastas esbanjam simpatia e comparecem ao lançamento de diversas produções. E o Brasil foi representado por algumas celebridades e influenciadoras, como Alessandra Ambrosio e Rafa Kalimann.

A top model apostou em um vestido com gola alta e mangas longas, assim como Adriana Lima e Izabel Goulart. Estaria o modelo voltando como tendência? As queridinhas das passarelas também optaram por looks monocromáticos nas cores preto, vermelho e dourado.

Nem uma internação por forte dor nas costas impediu Luciana Gimenez de comparecer ao Festival. Ela usou um vestido da marca do designer de moda alemão Philipp Plein, avaliado em R$ 250 mil. A apresentadora foi prestigiar o cineasta Martin Scorsese, diretor do longa "Killers of the Flower Moon", que tem atuação de Leonardo DiCaprio.

Quem também marcou presença na exibição foi Rafa Kalimann, que chegou acompanhada do namorado Antônio Bernardo Palhares. A influenciadora usou um vestido com corset do estilista Tony Ward. Grávida de Neymar, Bruna Biancardi exibiu a barriguinha já protuberante e a cor do vestido era nude com diversas pedrarias.