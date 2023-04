Brasil vai investir R$ 5,5 milhões no audiovisual de língua portuguesa

Menezes integra a comitiva do presidente Lula, que foi a Portugal para uma visita de Estado de quatro dias, que teve como destaque a entrega, nesta segunda-feira (24), do Prêmio Camões de Literatura ao compositor e escritor Chico Buarque.

Segundo a ministra, o país investirá 1 milhão de euros, cerca de R$ 5,5 milhões, no fundo, valor semelhante ao entregue pelo governo português há alguns anos. Angola é outro país que participa, com um aporte de 250 mil euros, ou R$ 1,4 milhão.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ministra da Cultura de Lula, Margareth Menezes, aproveitou a viagem do presidente a Portugal para anunciar a entrada do Brasil num programa de fomento ao audiovisual da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.